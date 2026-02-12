TFF, 510 ismi PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı! İşte listede yer alanlar

TFF, yürütülen bahis soruşturması kapsamında önemli bir karar aldı.

SEVK EDİLENLER AÇIKLANDI!

510 İSME BAHİSTEN PFDK SEVKİ

Türkiye Futbol Federasyonu: "Yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde "Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı" olarak görev yapmış olan ve bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 13.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

LİSTE İÇİN TIKLAYIN

[https://www.tff.org/Resources/TFF/Auto/b5ce49906ccb4ebbbe0a427817c7cf16.pdf]

GALATASARAY'IN DOKTORU DA LİSTEDE...

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Galatasaray’ın takım doktoru Abdullah Yener İnce, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi!

FENERBAHÇE'DEN TERCÜMAN DA SEVK EDİLDİ...

Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman, bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.