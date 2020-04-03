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Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim'in 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi. Dilekçede, "Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Ne ara iyileştin de dava açmaya başladın
son 15 yıla bir bakalım Ersun hoca türlü entrikalarla gönderildi terim geldi dünya 3.sü takımın hocası Şenol Güneş iğrenç suçlamalar la gönderildi terim geldi Abdullah Avcı rezil edildi gönderildi terim geldi kebapçı bastı dayağı yedi gönderildi devletten 9 milyon tazminat aldı şimdi soruyorum terim kim bu kadar gücü nereden alıyor tabbii ki pensilvanyada ki soytarıdan ama suç onda değil tek suçlu rte yenisini yaptım ayağına 8 stadyumdan ATATÜRK ün adını silip iki stadyuma bu soytarının adını verirseniz olacağı budur
NASIL BİR TİYATRO OYNANDIĞININ KANITIDIR BU OLAN. ÖLÜMCÜL BİR HASTALIKTAN KURTULAN KİŞİNİN İLK YAPACAĞI YAŞADIĞINA ŞÜKRETMEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM ETMEK VE HASTALIKLA İLGİLİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIP İNSANLARA YARDIM ETMEK OLURDU AMA ORTADA BİR ALGI OPERASYONU BİR TİYATRO BİR MAĞDURİYET EDEBİYATI OLDUĞU İÇİN ADAMIN YAPTIĞI NEFRETİNİ KİNİNİ KUSMAK DAVA AÇMAK OLMUŞ YAZIKLAR OLSUN. TÜRK HALKI BU TİYATROYU YEMEZ ...
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