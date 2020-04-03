Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim'in 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi. Dilekçede, "Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.
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