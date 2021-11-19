SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'den takıma derbi taktiği! "Kaleyi görünce vurun"

Fatih Terim'den takıma derbi taktiği! "Kaleyi görünce vurun"

19.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da derbi çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim, Berke Özer'in zaaflarına büyük önem veriyor.

Fatih Terim'den takıma derbi taktiği! "Kaleyi görünce vurun"
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine az bir zaman kala Fatih Terim'in planları da deşifre olmaya devam ediyor.

TERİM İKİ KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Berke Özer'in zaaflarını yakından inceleyen Terim ve ekibi, 2 konuya dikkat çekti.

Yan toplarda genç file bekçisinin büyük sorun yaşadığını bilen deneyimli çalıştırıcı, futbolcularını da bu konuda uyarıyor; özellikle altıpasa yakın yerlere sert orta açılması gerektiğinin altını çiziyor.

"KALEYİ GÖRÜNCE VURUN"

Fatih Terim'in diğer bir çalıştığı nokta ise uzaktan şutlar. Tecrübesiz bir kaleciye karşı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam; Morutan, Cicaldau gibi isimlerden kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.

Berke Özer'in maçın stresiyle top sektireceğini de hesap eden Terim, forvetlere de "Uyanık olun" mesajı verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Terim istedi! Gigi Becali aracı olduTerim istedi! Gigi Becali aracı oldu
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı

Herkes 'Kral'ı konuşuyor! Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı

Sergen Yalçın'dan sert sözler: Affım olmayacak

Sergen Yalçın'dan sert sözler: Affım olmayacak

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Beşiktaş yıldız isimle anlaşma sağladı

Süper Lig'de dev takas

Süper Lig'de dev takas

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

İran kalecisi, kadın olduğunu söyledi

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Beklenen oldu! İşte Ferdi Kadıoğlu kararı

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.