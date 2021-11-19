Fatih Terim'den takıma derbi taktiği! "Kaleyi görünce vurun"

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine az bir zaman kala Fatih Terim'in planları da deşifre olmaya devam ediyor.
Berke Özer'in zaaflarını yakından inceleyen Terim ve ekibi, 2 konuya dikkat çekti.
Yan toplarda genç file bekçisinin büyük sorun yaşadığını bilen deneyimli çalıştırıcı, futbolcularını da bu konuda uyarıyor; özellikle altıpasa yakın yerlere sert orta açılması gerektiğinin altını çiziyor.
Fatih Terim'in diğer bir çalıştığı nokta ise uzaktan şutlar. Tecrübesiz bir kaleciye karşı oynayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam; Morutan, Cicaldau gibi isimlerden kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.
Berke Özer'in maçın stresiyle top sektireceğini de hesap eden Terim, forvetlere de "Uyanık olun" mesajı verdi.
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