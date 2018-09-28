Fatih Terim'den takıma mesaj: Bu bizim işimiz değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim dün Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan çalışma öncesinde Sarı-Kırmızılı futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi.
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Geçen hafta 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrasında hafta boyunca gergin olduğu gözlenen Terim, futbolcularını sert bir dille uyardı. Tecrübeli teknik adam, "İnişli çıkışlı grafik tehlikelidir. Bir maçta harika oynayıp diğer maçta çözülmek bizim işimiz değil. Bu takmımın bir standardı olmalı. Herkes aklını başına alsın, ayaklarınız yere bassın. Erzurum karşısında takım halinde hareket edin" dedi.
NAGATOMO'NUN YERİNE ÖMER!
Galatasaray, BB Erzurumpor maçının hazırlıklarını dün Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile tamamladı ve kampa girdi. Sarı-Kırmızılı ekipte son 6 maçta 90 dakika forma giyen Nagatomo'nun bugün dinlendirileceği ve yerine Ömer Bayram'ın oynatılacağı öğrenildi. Savunmanın göbeğinde ise Maicon&Serdar görev yapacak. (TAKVİM)
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