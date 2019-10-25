Fatih Terim'den Vedat Muriqi'ye A Milli Takım engeli!

Onun bu isteği çeşitli kanallar tarafından dönemin Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’e iletildi. Müfit Erkasap üzerinden Terim’e gönderilen mesajlar uzun süre cevapsız kaldı. Olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadı. Burak Yılmaz’ın, Fatih Terim’le yaşadığı sorunlar ve Milli Takım’ın golcü sıkıntısı çekmesi, Kosovalı oyuncunun umutlarını artırıyordu ama beklentileri ne yazık ki boşa çıktı. Bu sırada Kosova Milli Takımı’nın yetkilileri de Vedat’ı, kendi milli takımlarında oynamak için zorluyordu. Daha fazla beklemek istemeyen Vedat da gelen öneriyi kabul edip, Kosova’nın yolunu tuttu.

Vedat Muriqi’nin bu hakkı elde etmesinin ardından, ikinci talebi ise Ay-Yıldızlı formayı giymek oldu. Zira o dönem Kosova Milli Futbol Takımı yeni kurulmuştu ve hiçbir uluslararası başarısı ve tanınırlığı yoktu. Vedat Muriqi de Türk Milli Takımı’nın formasıyla hedeflerine yürümek ve dünyaya kendini tanıtmak arzusundaydı. Kosovalı golcü bu isteğini kulübüyle ve yakın çevresiyle paylaştı. Kendisine bu konuda yardımcı olunmasını istedi.

Giresunspor'da oynadığı dönemde Vedat, Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulundu. Vatandaşlık şartlarına uyan Vedat’ın bu talebi kabul edildi ve Kosovalı oyuncu Şubat 2015’te TC nüfus cüzdanına kavuştu.

BU KEZ TERİM’İ TERCİH ETMEDİ

2016’dan beri Kosova Milli Takımı’nın formasını giyen Vedat Muriqi, burada çok başarılı bir performans ortaya koydu. Özel ve resmi bugüne kadar 23 kez Kosova Milli Takımı’nın formasını giyen Vedat, 8 gol atarken, 3 de asist yaptı. İşin daha ilginç tarafı ise Vedat’ı Milli Takım’a çağırmayan Fatih Terim, onu sezon başında Galatasaray’a transfer etmek için yoğun çaba harcadı. Vedat bu kez tercihini Terim’den yana değil, Fenerbahçe’den yana kullandı.

Henüz 25 yaşında olan Vedat, Kosova Milli Takımı’yla bizim hiç gol atamadığımız İngiltere’ye karşı deplasmanda oynadığı maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. (AKŞAM)