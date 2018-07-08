Fatih Terim: Denayer de inşallah olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İsviçre kampının başladığını ve 21 Temmuz'da Valencia ile oynadıktan hazırlık maçından sonra İstanbul'a döneceklerini belirten Terim, "Kısa bir ara sonrası tekrar kampa gireceğiz. 2 hazırlık maçı daha oynayabiliriz. İstanbul'da sadece fiziksel çalışmalar yaptık. İsviçre kampında fizik teknik ve taktik üzerine çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Hepsi Süper Kupa maçına yetişecek"

TM Akhisarspor'dan transfer edilen başarılı futbolcu Muğdat Çelik için yorumda bulunan deneyimli çalıştırıcı," "Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu yok. Adapte oluyor. Milli takımdan dönen futbolculara elenme sıralarına göre izin verdik. Nagatomo'ya 21 Temmuz'a kadar izin verdim. Muslera'ya daha fazla izin vereceğiz. Hepsi Süper Kupa maçına yetişecek" diye konuştu.

"Eray ve Tarık kendilerini ispat etmeli"

Kamp kadrosuna alınmayan Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal hakkında da konuşan Fatih Terim, "Tarık Çamdal için maalesef bazı şeyler olmadı. Daha çok genç. Eray ve Tarık için kendilerine gidip başka bir takımda oynamaları gerektiğini söyledik. Kendilerini ispat etmeleri gerekir. Tolga Ciğerci ümit ederim kısa sürede iyileşir ve sonrasında bir karar veririz. Sakatlığı olduğu için onu getirmedik. Bizim futbolcularımıza küsme lüksümüz yok ama kararları ile ilgili tasarruf hakkımız var. Tolga ümit ederim bir an evvel iyileşir. Sonra hakkında bir karar veririz. Mevcut kadromuzu koruduktan sonra transferi ekonomik gücümüz yettiği kadar bize lazım olacak şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.