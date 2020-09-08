Fatih Terim, doğum günü için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray sosyal medya ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in 67. yaş günü nedeniyle çok özel bir video hazırladı. Futbol dünyasının efsane isimleri özel mesajlarla tecrübeli hocanın yeni yaşını kutladı.

Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger, Terim'in Milan'dan eski öğrencileri Paolo Maldini, Cosmin Contra ve Gennaro Gattuso, Fiorentina'dan öğrencileri Nuno Gomes, Mauro Bressan ve Rui Costa, Galatasaray'dan öğrencileri Johan Elmander, Felipe Melo, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Bafetimbi Gomis, Nordin Amrabat, Mariano Filho, Bruma, Maicon ve Denayer'in yanı sıra Gheorghe Hagi, Arda Turan ve Fernando Muslera da doğum günü mesajı yayınladı.Video sırasında çok duygusal anlar yaşayan Fatih Terim'in gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tecrübeli hoca, "Bu anlamlı video için herkese teşekkür ederim" dedi.

İŞTE O MESAJLAR

Gattuso: "Her zaman seninleyiz İmparator"

Maldini: "Büyük bir hoca ama her şeyden önce büyük bir adam"

Rui Costa: "Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun"

Arsene Wenger: "Merhaba Fatih, bugün çok özel bir gün"