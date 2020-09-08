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Fatih Terim, doğum günü için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.09.2020 16:43 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim'in 67. yaş gününü efsane isimler kutladı. Arsene Wenger, Maldini, Rui Costa, Gattuso, Hagi, Drogba ve Sneijder gibi isimlerin mesajları sonrası Fatih Terim gözyaşlarını tutamadı.

Fatih Terim, doğum günü için hazırlanan videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Galatasaray sosyal medya ekibi, teknik direktör Fatih Terim'in 67. yaş günü nedeniyle çok özel bir video hazırladı. Futbol dünyasının efsane isimleri özel mesajlarla tecrübeli hocanın yeni yaşını kutladı.

Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger, Terim'in Milan'dan eski öğrencileri Paolo Maldini, Cosmin Contra ve Gennaro Gattuso, Fiorentina'dan öğrencileri Nuno Gomes, Mauro Bressan ve Rui Costa, Galatasaray'dan öğrencileri Johan Elmander, Felipe Melo, Didier Drogba, Wesley Sneijder, Bafetimbi Gomis, Nordin Amrabat, Mariano Filho, Bruma, Maicon ve Denayer'in yanı sıra Gheorghe Hagi, Arda Turan ve Fernando Muslera da doğum günü mesajı yayınladı.Video sırasında çok duygusal anlar yaşayan Fatih Terim'in gözyaşlarını tutamadığı gözlendi. Tecrübeli hoca, "Bu anlamlı video için herkese teşekkür ederim" dedi.

İŞTE O MESAJLAR

Gattuso: "Her zaman seninleyiz İmparator"

Maldini: "Büyük bir hoca ama her şeyden önce büyük bir adam"

Rui Costa: "Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun"

Arsene Wenger: "Merhaba Fatih, bugün çok özel bir gün"

EN GÜZEL HEDİYE ŞAMPİYONLUK

Fatih Terim'in önceki gün idmanda yapılan doğum günü kutlaması sonrası anlamlı bir konuşma yaptığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın, "Güzel duygularınız için teşekkürler. Bana verebileceğiniz en güzel hediye sezon sonunda kazanacağımız şampiyonluktur" dediği öğrenildi.

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