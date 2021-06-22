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Fatih Terim döner dönmez o isimlerin biletlerini kesti!

22.06.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi kamp kadrosunu şekillendirmek isteyen Terim, transfer raporunu yönetime iletti. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı. İşte detaylar...

Fatih Terim döner dönmez o isimlerin biletlerini kesti!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi dün resmen başladı. Fatih Terim yeniden Florya'ya geri döndü ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptı. Tecrübeli teknik adamın transfer raporunu yönetime ilettiği ve takımdan ayrılacak isimlerin netleştiği ifade edildi. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmelerinin detayları...

YENİDEN FLORYA'DA

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Fatih Terim kısa süreli ayrılığın ardından Florya'ya geri döndü. Tecrübeli teknik adam Florya'da çalışanlar ve yardımcılarıyla selamlaştıktan sonra futbolcularla hasret giderdi.Florya'da 4. Fatih Terim döneminin resmen başlamasıyla birlikte kamp hazırlıkları da yakın zamanda başlayacak. Terim'in yurt dışında kamp yapmak istediği belirtilirken yeni transferlerin de yurt dışı kampına yetiştirilmesi için yoğun çalışma başladı.

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLDU

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Fatih Terim hazırladığı transfer listesini yönetime iletirken başkan Burak Elmas ve kurmaylarının daha önce görüşme gerçekleştirdiği 12 futbolcu ve Terim'in listesindeki futbolculardan oluşan liste doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdiği belirtildi. Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

FEGHOULI LİSTENİN BAŞINDA

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Sarı Kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen ilk isim Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli... Galatasaray'da 4 yıldır forma giyen yıldız futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.La Liga'da 19. sırayı alarak bir alt lige düşen Real Valladolid'in Feghouli için ısrarı sürüyor. İspanyol basını Valladolid'in Feghouli'yi kadroya katmak için Galatasaray ile görüşme gerçekleştireceğini iddia etti.

FALCAO DA YOLCULAR LİSTESİNDE

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Galatasaray'da Feghouli gibi ayrılığına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim Kolombiyalı golcü Radamel Falcao... Galatasaray'a transfer olduğu günden bugüne sakatlık problemleriyle boğuşan yıldız golcünün MLS takımlarıyla görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

DIAGNE PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

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Bu isimlerden bir diğeri ise Senegalli Mbaye Diagne... Geçtiğimiz sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralık olarak transfer olan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Diagne için özellikle Premier Lig devrede olduğu belirtilmişti.Mbaye Diagne için İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun da yakın takipte olduğu ve Galatasaray'a resmi teklifte bulunabileceği aktarıldı. Galatasaray'ın Diagne'den 5-10 miloyn euro arasında gelir elde etmeyi planladığı ifade edildi.

LUYINDAMA'NIN DURUMU TAKİP EDİLECEK

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Feghouli, Falcao ve Diagne dışında Luyindama'ya da Rusya'dan Spartak Moskova'nın talip olduğu ileri sürülmüştü. Fatih Terim'in Luyindama konusunda henüz kesin kararını vermediği ve kamp sürecinde oyuncuyu yakından takip edeceği iddia edildi.

GENÇ İSİMLER KAMP KADROSUNDA YER ALACAK

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Galatasaray'da geçtiğimiz sezon farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen Jesse Sekidika, Yunus Akgün, Emin Bayram, Gökay Güney, Süleyman Luş ve Erkan Süer gibi isimlerin yanı sıra U19 takımından Eren Aydın, Sarper Çağlar ve Bartuğ Elmaz'ın da kamp boyunca gelişimlerine göre karar verilecek. Fatih Terim'in genç isimleri kamp kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.


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