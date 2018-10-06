Fatih Terim: Donk, donk diye vurdu, Allah razı olsun

Terim maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadıkları karşılaşmada da olduğu gibi kapalı savunmaları açmakta zorlandıklarını belirtti.

Terim, 72 saat aradan sonra yeniden maç oynadıklarını dile getirerek, bunun da fiziki manada mesajlar verdiğini kaydetti. Buna rağmen koşu mesafelerinin iyi olmasının önemli olduğunu vurgulayan Terim, şöyle konuştu:

"Maçta pozisyon vermememiz bizim için iyi bir şey. Oyunu ileride kurma felsefesine yavaş yavaş alıştık. Oyun tarzımızın en büyük sıkıntısı az kişinin olduğu alanlarda kaptırdığımız toplar kalemizde tehlikeye yol açması. Bu maçta bunu önlediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan ilk şut, 60-70. dakikalardaydı. Muslera'yı ilk defa yerde yatarken gördüm. Oyunun kontrolünün bizde olması sevindiriciydi. 600 pas barajını geçmişiz. Bu bizim için önemliydi çünkü ekonomik de oynamak zorundaydık. Porto'daki presi, biraz dinlendikten sonra da yapacağız ama yavaş yavaş alışacaklar. Bir maçta o kadar değil. Bugün bizim için en önemli şey, rakip sahada pas yapabilmekti. 18'in içinde ve civarında oyunun kontrolü ve pas yapmak bizim için çok iyiydi. Bu arada rakibi de ikinci yarı oynatmadık. Burada tılsım golde. Özellikle deplasmanlarda golü ne kadar erken bulursak Rodrigues, Onyekuru ve Sinan'ı o kadar çabuk devreye sokarız. Oyun sıkıştıkça da onların işleri zor. Sabırla bu kritik haftada üç puan aldıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bir diğeri de penaltı, gol kaçırmışız daha önceleri, hak etmediğimiz puanları kaybetmişiz. Oyun 0-0 gittikçe, oyuncularımın aklında 'Yav yine mi puan kaybediyoruz' duygusu olabilir. Porto'da 'Bazen kaybederken kazanırsınız. İnşallah Allah bize Porto'da kaybederken kazanmayı nasip etsin' demiştim. Öğrenecekler hepsini, daha iyi takım olacağız inşallah."