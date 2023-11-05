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Fatih Terim'e benzerliğiyle dikkat çeken Selen Erdem'den açıklama

05.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol’un Başantrenörü Selen Erdem, Fatih Terim'e benzetilmesi ve kariyer planlamasıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Fatih Terim'e benzerliğiyle dikkat çeken Selen Erdem'den açıklama

Geçtiğimiz günlerde videosu viral olan ve Fatih Terim'e benzetilen Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol’un Başantrenörü Selen Erdem, Radyospor'a konuştu.

VİDEOYU İZLEYİNCE TERİM'E BENZEDİĞİMİ FARK ETTİM

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"Fatih Hocam Türkiye’nin en büyük spor adamlarından biri. İsmimin onunla yan yana geçmesi bile benim için büyük bir onur. Onun haricinde saha içindeki duruşumuz ve hareketlerimiz gerçekten benziyormuş. Ben de videoyu izledikten sonra fark ettim. Adrenalinin çok fazla olduğu bir spor basketbol. Saha içinde gerginliklerimiz oluyor, mutluluklarımız oluyor bu noktada hareketlerimin Fatih Hoca'ya çok benzediğini ben de gördüm. Bir gazeteci arkadaşımızın dikkatini çekiyor bu durum bu meşhur videoyu yapıyor ve sonrasında yankı uyandırıyorum. Şu anda da sizinle canlı yayına bağlanıyorum. Değişik bir gelişme, değişik bir süreç oldu"

"HAYALİM GALATASARAY"

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"Galatasaray hayalim tabi ki de oldu. Çok büyük bir kulüp. Olmadı desem yalan olur. İlerleyen zamanda inşallah bu hayalim gerçekleşir" dedi.

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