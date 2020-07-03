Fatih Terim’e bomba teklif! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Terim'in daha az yorucu, daha az stressiz işler yapması öneriliyor. Zamanının büyük çoğunluğunu Florya'da, kamplarda, şehir dışlarında geçiren, doğru dürüst tatil bile yapmayan Terim'in de kendisine yapılan TFF Başkanlığı teklifine sıcak baktığı iddia ediliyor.

DİĞER TAKIMLAR DA DESTEKLİYOR

Sadece Galatasaray camiasının değil, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Anadolu’daki camiaların bazı önde gelen isimleriyle Fatih Terim’in TFF başkanlığına çok yakışacağına inanıyor. Türkiye’de futbolun içinde olan hiç kimsenin Terim’e karşı çıkmayacağını, ayrıca saygı göreceğine de inancı var.

TÜRK FUTBOLUNA YÖN VERMEK İSTİYOR

TFF Başkanlığı Fatih Terim için uzun zamandır ara ara konuşulan bir konu. Milli Takımda uzun yıllar görev alan başarılı hoca TFF'nin işleyişine hakim. Çalıştığı dönemlerde tepeden tırnağa bütün alt yapılar dahil Terim'e bağlıydı. Hatta bu yüzden ünvanını 'teknik direktör' değil 'Milli Takımlar Futbol Direktörü' şeklinde belirtilmişti. TFF'nin başına gelerek Türk Futbolunda kendisinin de yıllarca sıkıntısını yaşadığı sorunları çözmek, Milli ve takımlar düzeyinde uzun vadeli başarılar elde edecek bir futbol sistemi, anlayışı, felsefesi oluşturmak istiyor.Genelde iş adamlarının yönettiği Türk Futbolunda Fatih Terim gibi bir ismin başkan olma vaktinin geldiğini düşünen siyaset ve spor dünyasının etkin isimleri de bu kararı destekliyor.