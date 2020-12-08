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Fatih Terim'e Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sürpriz teklif

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.12.2020 13:43 | Son Güncelleme

Fatih Terim'i, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun, Milli Takım'ın başına getirmek istediği belirtildi.

Fatih Terim'e Bosna Hersek Milli Takımı'ndan sürpriz teklif

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Bosna Hersek Milli Takımı'ndan teklif geldi.

Terim, eğer teklifi kabul ederse, hem sarı kırmızılıların başında kalmaya devam edecek, hem de Bosna Hersek Milli Takımı'nı çalıştıracak.

2017 yılında Bosna Hersek Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki görüşmelerde aracılık yapan eski Galatasaraylı futbolcu Tarık Hodzic, yaptığı açıklamada Terim'in, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan resmi teklif beklediğini ifade etmişti.

HODZIC ARACILIK YAPMIŞTI

Daha önce Hodzic, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Federasyondan resmi teklifte bulunmasını talep ettiler. Gelecek teklife göre Terim de hızlı bir şekilde cevabını iletecektir. Teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri yürüten isimlerden Sead Kajtaz ile görüştüm ve Terim'in talebini kendisine ilettim." demişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bosna hersek tazminat parasini simdiden ayarlayin kardeşim
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