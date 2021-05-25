SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif!

Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif!

25.05.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan ve başkan Mustafa Cengiz'in seçilmesi halinde "Devam etmeyeceğim" dediği teknik direktör Fatih Terim'e flaş bir teklif geldi.

Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif!

Başkan Mustafa Cengiz, görevde olduğu sürece Terim ile çalışmayacağını söyledi. Başkan adayları, taraftarın baskısından mı bilinmez sıcak mesaj veriyorlar. Son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.

Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek…

FIFA'DAN TEKLİF VAR

Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi.

Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı.

Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
Hagi'den G.Saraylıları heyecanlandıran açıklamaHagi'den G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama
Süper Lig devine müjdeSüper Lig devine müjde
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haber içeriğinde şu bilgiyi görnüce yalan olduğunu anladım.. Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının... diye devam ediyor :) Fatih terimin futbol bilgisi mi var ki paylaşsın? :) hakemlerle şikeyle kayrıymayla şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörü ne verebilir ki. şike şaibe ve kaos ortamı hakkınfa bilgi verebilir ama
KURTULMADINIZ GİTTİ BU ÇİRKEFTEN.
allah allahi ogretemez orda

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Sağlık Bakanlığı'ndan BioNTech aşısı kararı! Pilot il seçildi

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Candaş Tolga Işık, Sörloth'un yeni takımını açıkladı

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Instagram hesabından Galatasaray'ı takip etti!

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Beklenen oldu! İmzalar atılıyor...

Fenerbahçe'den dev takas!

Fenerbahçe'den dev takas!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e cevap!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Adem Büyük'ün eşinden olay hareket

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Galatasaray alamadı, Fenerbahçe transferi bitiriyor

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Boupendza'nın yeni takımı belli oluyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.