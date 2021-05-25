Fatih Terim'e FIFA'dan flaş teklif!

Başkan Mustafa Cengiz, görevde olduğu sürece Terim ile çalışmayacağını söyledi. Başkan adayları, taraftarın baskısından mı bilinmez sıcak mesaj veriyorlar. Son iki sezonda oldukça yıpranan deneyimli antrenörün önünde birkaç seçenek bulunuyor.

Bunlardan birincisi; kendisiyle çalışacaklarını açıklayan başkan adaylarından birisini beklemek. Onun yapacağı teklifi dinlemek. İkincisi Katar Milli Takımı'ndan gelen 1.5 yıllık teklifi değerlendirmek. Üçüncüsü ise dinlenmek…

FIFA'DAN TEKLİF VAR

Fatih Terim'in önündeki bir dördüncü teklif daha var. O da FIFA'dan geldi.

Tecrübeli teknik direktör bu teklifi kabul ederse dünya futbolunun patronu için görev yapacak. Teklif bizzat FIFA Global Futbol Direktörü Arsene Wenger tarafından yapıldı.

Galatasaray ile yol ayrımında olan Terim için yapılan bu teklifle ilgili olarak henüz net bir detay yok. Ancak gelen ilk bilgilere göre; Wenger, Terim'den futbolu ileriye taşıyacak bilgilerini paylaşmasının yanı sıra yeni ve genç hoca adaylarının yetiştirilmesinden sorumlu olmasını istedi.



