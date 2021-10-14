Fatih Terim'e Fransız devi Lyon talip oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'dan Olympique Lyon'un talip olduğu iddia edildi.

Lyon'un sahibi ve başkanı olan Jean-Michel Aulas, takımın teknik direktörü Peter Bosz'la yollarını ayırması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade ederek, listenin 1 numarasında Fatih Terim'in olduğunu bildirdi.

TERİM'İN CEVABI MERAK EDİLİYOR

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

20 YILDIR AVRUPA'DA ÇALIŞMIYOR

2000 yılında Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fiorentina'nın başına geçen, buradaki başarısıyla 2001'de Milan'ın teknik patronu olan Fatih Terim, aradan geçen 20 yıl boyunca yabancı bir takım çalıştırmadı.



