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Fatih Terim'e Fransız devi Lyon talip oldu

14.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e Fransız devi Lyon'un talip olduğu iddia edilirken, başkan Jean-Michel Aulas'ın Terim ile görüşülmesi için talimat verdiği belirtildi.

Fatih Terim'e Fransız devi Lyon talip oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e, Fransa'dan Olympique Lyon'un talip olduğu iddia edildi.

Lyon'un sahibi ve başkanı olan Jean-Michel Aulas, takımın teknik direktörü Peter Bosz'la yollarını ayırması bekleniyor.

Fanatik'in haberine göre Fransız bir menajerlik şirketiyle iletişime geçen Aulas, takımın başında çok güçlü bir teknik direktör görmek istediğini ifade ederek, listenin 1 numarasında Fatih Terim'in olduğunu bildirdi.

TERİM'İN CEVABI MERAK EDİLİYOR

Haziran ayında Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Burak Elmas'la birlikte yeni bir projeye başlayan 68 yaşındaki Fatih Terim'in, Lyon'dan gelmesi muhtemel bir teklife ne yanıt vereceği merak konusu.

20 YILDIR AVRUPA'DA ÇALIŞMIYOR

2000 yılında Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra Fiorentina'nın başına geçen, buradaki başarısıyla 2001'de Milan'ın teknik patronu olan Fatih Terim, aradan geçen 20 yıl boyunca yabancı bir takım çalıştırmadı.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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