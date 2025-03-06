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Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 07:30
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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının antrenmana çıkmadığı iddiasını doğrulayan tecrübeli çalıştırıcı, durumun kritik olduğunu aktardı ve kötü haberi verdi.

Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in başına çok ilginç bir olay geldi. Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Fatih Terim, oyuncularının antrenmana gelmemesiyle eli kolu bağlandı.

"FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI"

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Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığı iddiasını doğrulayan Fatih Terim, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" şeklinde konuştu.

ÖDEMELER YAPILMIYOR

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Oyuncuların maaş ödemelerinin yapılmadığı için antrenmanlara çıkmadığını söyleyen Fatih Terim, bu problemin halledileceğini söyledi. Sözlerine devam eden Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." sözlerini sarf etti.

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