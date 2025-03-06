Fatih Terim'e hayatında yaşamadığı şoku yaşattılar! Oyuncular antrenmana çıkmadı...

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in başına çok ilginç bir olay geldi. Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Fatih Terim, oyuncularının antrenmana gelmemesiyle eli kolu bağlandı.

"FUTBOLCULAR ANTRENMANA ÇIKMADI"

Oyuncuların geçtiğimiz günlerde antrenmana çıkmadığı iddiasını doğrulayan Fatih Terim, "Maalesef bu sorun yaşandı, futbolcular antrenmana çıkmadı. Ancak bu basın toplantısında konuşulmayacak kadar hassas bir konu. Gerekli açıklamayı kulüp yönetimi yapacaktır" şeklinde konuştu.

ÖDEMELER YAPILMIYOR

Oyuncuların maaş ödemelerinin yapılmadığı için antrenmanlara çıkmadığını söyleyen Fatih Terim, bu problemin halledileceğini söyledi. Sözlerine devam eden Terim, "Al-Nassr gibi güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Maça hazırlanmak için iki günümüz var ve antrenmandaki tüm oyuncuların performansından memnunum." sözlerini sarf etti.