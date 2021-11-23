SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

23.11.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe derbisinin son anlarında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Gördüğü kart sonrası sinirlerine hakim olamayan Terim'in, maçın hakemi Halil Umut Meler'le yaşadığı diyalog ortaya çıkarken, hakem raporunda küfür ve hakaret içerikli ifadelerin yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde zaman zaman saha içinde yükselen tansiyon, kulübeye de yansıdı. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, her iki devrenin uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartlar sonucu kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 45+3'te hakem Halil Umut Meler, oyun alanını terk etmeyen topa dokunduğu gerekçesiyle Terim'e ilk sarı kartı gösterdi. Terim, ısrarla çizgiyi geçmediğini savundu ve eliyle ayak uçlarını işaret etti.

rt

"YİYORSA GELİP BURADA GÖSTER!"

90+6'da Meler, itirazları nedeniyle Terim e 10 metre mesafeden kırmızı kart gösterdi. Çok sinirlenen Terim'in hakeme "Yiyorsa gelip burada göstersene!" dediği duyuldu.

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim kendini bilerek attırdıSerdar Ali Çelikler: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

RAPORLARA YANSIDI

Maçın hakem ve temsilci raporlarında Fatih Terim'in hakemlere küfür ve hakaret ettiğinin yazıldığı belirtildi. Küfür, hakaret, çift sarı kart ve soyunma odasına girmesi nedeniyle Terim’e toplam 8 maç ceza gelebileceği bildirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
PARTNER Eda Ece: Gerçek hayat! Eda Ece: Gerçek hayat!
Galatasaray'ın stadyumunda korkutan kazaGalatasaray'ın stadyumunda korkutan kaza
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Derbinin ardından Galatasaray'a ağır fatura!

Derbinin ardından Galatasaray'a ağır fatura!

Galatasaray'ın stadyumunda korkutan kaza

Galatasaray'ın stadyumunda korkutan kaza

Ya devri geçti ya da şanssız

Ya devri geçti ya da şanssız

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Ronaldo şokta! Messi'nin yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.