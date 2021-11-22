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Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

22.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra basın toplantısına çıkmamak ve eleştiri almamak için kendini bilerek attırdığını iddia etti.

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim kendini bilerek attırdı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. İki takımın hocası kart gördü, Terim saha dışına gönderildi. Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in maç sonu hesap vermemek için kendini bilerek attırdığını iddia etti.

"ATTIRMA TAKTİĞİNE BAŞVURDU"

"Fenerbahçe seneler sonra Galatasaray'ı yendi. Ali Koç ikinci derbi galibiyetini aldı. Fatih Terim, yine kaybettiği bir maçın ardından konuşmama yapmamak; eleştirileri azaltmak için kendini attırma taktiğine başvurdu. Galatasaray yine bir Fenerbahçe maçında stresten dağıldı. Sahaları da kapanır hocaları da ceza alır. Hakem Halil Umut Meler olabildiği kadar iyi maç yönetti."


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