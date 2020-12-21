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Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yenmişti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 69. dakikada kırmızı kart görmüştü. Tecrübeli teknik adamın kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Maçın 69. dakikasında hakem kararlarına yoğun itirazlarda bulunan Fatih Terim kırmızı kart gördü. Terim koridora giderken hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na yönelik olarak "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye” sözleriyle tepki gösterdi.

Hakem raporları doğrultusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Terim’in kaç maç ceza alacağı ise merak konusu oldu.

Futbol Disiplin Talimatı’nın, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit, tükürme” fiillerini kapsayan 41. maddeye göre, “TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan; görevlilere ve diğer kişilere 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 21 ila 50 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir” ifadesi yer alıyor.

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19 MAÇ CEZA ALABİLİR!

Eski hakem Deniz Çoban, "TFF Disiplin Talimatı'na göre hakeme onur kırıcı dil kullanmanın karşılığı minimum 3, maksimum 7 maç... Oyundan ihraç edildikten sonra Terim'in sahaya indiğini gördük. Bu durum rapora yazılmışsa bir sevk daha yapılacak ve karşılığı 4-12 maç arası. Fatih hocaya da bu iki sevkin toplamı karşılığında bir ceza gelebilir." dedi.

1996'DAN BU YANA 31 MAÇ CEZA

G.Saray’da 4 dönem görev alan Fatih Terim, 1996’dan bu yana toplam 31 maç ceza aldı. Geçen sezon Kayseri maçının ardından 4 müsabakadan men edildi. Takım Terim’siz 6 puan yitirdi.2018-19’da G.Saray’ın teknik patronu, F,Bahçe derbisi sonrası hakeme yönelik hakareti ve flaş röportaj ve basın toplantısında sportmenliğe aykırı açıklamalardan 7 maç ceza aldı. Sonra sportmenliğe aykırı açıklamadan 3 maç daha kesildi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sergen yapar bişey olmaz Emre belezoğlu hiiiiç bişey olmaz ama imparator sinirlenince suç.Fenerasyon ve mhk yine iş başında.İmparatoru size harcatmayız koçbahçe.Feto bitti fener bitti uefa tasdikli şikeciler
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