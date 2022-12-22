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Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Bunu başaran ilk Türk teknik direktör

22.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, dünya futbolunun efsanelerine layık görülen prestijli bir ödülle onurlandırıldı. Altın Ayak Ödülü'nü kazanan deneyimli çalıştırıcının ayak izi, Monaco'da Şampiyonlar Yolu'nda sergilenecek. İşte detaylar...

Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Bunu başaran ilk Türk teknik direktör

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi.

Aktif futbol yaşamını sürdüren 28 yaş üstü oyunculara 2003'ten bu yana verilen ödülün 20'ncisi sahibini buldu. 2022 Altın Ayak Şampiyonlar Ödül Töreni'ne, Monte Carlo kentindeki Grimaldi Forum ev sahipliği yaptı.

İLK TÜRK TEKNİK DİREKTÖR

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Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu. 2022 Altın Ayak Ödülü'nü ise Barcelona'nın Polonyalı santrforu Robert Lewandowski kazandı.

ŞAMPİYONLAR YOLU'NDA SERGİLENECEK

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Öte yandan Terim ve onun gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno'nun, tören öncesi ayak izleri alındı. 69 yaşındaki Terim'in ayak izi, Monako Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.

Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alanlar arasında Pele, Diego Armando Maradona, Eusebio, George Best, Ferenc Puskas, Gerd Müller, Alfredo Di Stefano, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer, Eric Cantona, Zinedine Zidane, Paolo Maldini gibi isimler bulunuyor.


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