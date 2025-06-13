Fatih Terim eski prensini istiyor! Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı... Transfer kısa sürede tamamlanabilir

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfere çok hızlı bir giriş yaparken Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da yapılacak transferlere kaynak oluşturmak ve yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve başarılı bir grafik çizen Mario Lemina için çok tanıdık bir ismin devreye girdiği öğrenildi.

TERİM GALATASARAY'DAN İSTİYOR

Buna göre Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, daha önce Galatasaray'da birlikte çalıştığı eski oyuncusu Mario Lemina için transfer hamlesi başlattığı öğrenildi.

KISA SÜREDE TAMAMLANABİLİR

Riyadah Scoop’un haberine göre, Al Shabab yönetimi, Lemina ile ciddi görüşmeler yürütürken transferin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞLERDİ

Habere göre, Suudi Arabistan ekibi, devre arasında da Lemina için girişimde bulunmuş, ancak bu transfer o dönemde sonuçlanmamıştı.

Galatasaray’a transfer olduktan sonra teknik direktör Okan Buruk’un kilit oyuncularından biri haline gelen Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çekti.

Yarım sezonda 16 resmi maçta forma giyen Gabonlu orta saha, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.