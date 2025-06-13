SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Fatih Terim eski prensini istiyor! Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı... Transfer kısa sürede tamamlanabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken Suudi Arabistan ekiplerinde Al-Shabab'da teknik direktörlük yapan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'den Sarı-Kırmızılı bir isim için beklenmedik hamle geldi. İşte detaylar...

Fatih Terim eski prensini istiyor! Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı... Transfer kısa sürede tamamlanabilir
Berker İşleyen
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfere çok hızlı bir giriş yaparken Bayern Münih'in yıldız ismi Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Sarı-Kırmızılılar'da yapılacak transferlere kaynak oluşturmak ve yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve başarılı bir grafik çizen Mario Lemina için çok tanıdık bir ismin devreye girdiği öğrenildi.

TERİM GALATASARAY'DAN İSTİYOR

df9190cc0eae60c4be2daf911c8c1f0ba7440119

Buna göre Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, daha önce Galatasaray'da birlikte çalıştığı eski oyuncusu Mario Lemina için transfer hamlesi başlattığı öğrenildi.

KISA SÜREDE TAMAMLANABİLİR

1085155

Riyadah Scoop’un haberine göre, Al Shabab yönetimi, Lemina ile ciddi görüşmeler yürütürken transferin kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞLERDİ

mario-lemina-gs-1578063438-29165

Habere göre, Suudi Arabistan ekibi, devre arasında da Lemina için girişimde bulunmuş, ancak bu transfer o dönemde sonuçlanmamıştı.
Galatasaray’a transfer olduktan sonra teknik direktör Okan Buruk’un kilit oyuncularından biri haline gelen Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkat çekti.

Yarım sezonda 16 resmi maçta forma giyen Gabonlu orta saha, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...
F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'
Anahtar Kelimeler:
transfer Fatih Terim Süper Lig son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İran'dan İsrail'e ilk misilleme! Onlarca kamikaze dron ilerliyorlar

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Peş peşe patlamalar: Kritik isimler öldürüldü

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

Dünya bu transferi konuşacak, formalar yok satacak! F.Bahçe öyle bir isme teklif yaptı ki...

F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'

F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 'Beni geri alın...'

Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, Bayern Münih forması giyecek! Alman basınından ilginç iddia...

Galatasaray'a imza atan Leroy Sane, Bayern Münih forması giyecek! Alman basınından ilginç iddia...

Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...

Galatasaray'ın ilgilendiği İlkay Gündoğan İstanbul'a geldi! Heyecanlandıran fotoğraf...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.