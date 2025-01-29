Fatih Terim, ezeli rakibin genç golcüsünü istiyor! İlk teklif reddedildi ama transfer için tüm şartlar zorlanacak...

Fatih Terim, Trabzonspor'un genç golcüsünü istiyor. Al Shabab'a yapacağı transferleri yavaş yavaş belirleyen Fatih Terim, gözüne kestirdiği oyuncuyu yönetime bildirdi.

FATİH TERİM, POYRAZ EFE YILDIRIM'I İSTEDİ

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un genç golcüsü Poyraz Efe Yıldırım'ı istiyor. Türk futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösterilen Poyraz Efe Yıldırım için Fatih Terim tüm şartları zorlayacak.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Al Shabab kulübünün, 20 yaşındaki futbolcu için bordo-mavili kulübe teklifte bulunduğu ancak Karadeniz ekibinin teklifi reddettiği belirtildi. Durumdan vazgeçmeyen Al Shabab'ın bir teklif daha yapacağı yazıldı.