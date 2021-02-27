SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim: "Falcao katkı sağlayacaktır, Falcao'dur"

Fatih Terim: "Falcao katkı sağlayacaktır, Falcao'dur"

27.02.2021 21:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fatih Terim: "Falcao katkı sağlayacaktır, Falcao'dur"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Erzurumspor maçının ardından konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Erzurumspor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

BU SAHADA BU KADAR

"Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık."

GOLLER BİRAZ GEÇ GELDİ

"Maalesef goller biraz geç geldi. Çok üretken olamadık açıkçası. 1-2 pozisyonumuz vardı. Rakibin 1 pozisyonu vardı. Başka da tehlikeli oldukları an yoktu. 2-0, 3 puan, sıkıntı saha, bunların hepsini kattığımızda ikinci yarı beklediğimiz geçti. 1-2 fazla pozisyon verdik. Onları vermemeliydik. Onların herhangi birinin gol olması bizi sıkıntıya sokabilirdi. "

DEVAM EDİYORUZ

Bizim oyun anlayışımızda en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Bu zorluğu zaten biz göz önüne alıyoruz her zaman. Baskılı oynuyoruz, çok adamla orada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız, bu da zordur. Buna rağmen güzel bir mücadele, güzel bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyum. Erzurumspor'a başarılar diliyorum. Devam ediyoruz.

FALCAO KATKI SAĞLAYACAKTIR

"Bugün Feghouli'yi sokamadım, 15-20 dakika olabilirdi. Biraz da riskti. Tekrardan aynı yerden bir şey olmasın diye. Falcao'yu gördük. Yavaş yavaş hazırlandı. Katkı sağlayacaktır, Falcao'dur.

TRANSFER: DOĞRU SEÇİM

Yeni transferlerimizden memnunuz. Her gün daha çok alışacaklar. Ocak ayında gelip çok kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan! Onun için mutluyum da ayrıca. Doğru seçim, doğru insanlar, %100! Bundan dolayı da açıkçası hem ekibimizi, hem kulübümüzü kutluyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması! Tarih değişti

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de 11 futbolcuyla yollar ayrılıyor

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Mostafa Mohamed'e 22 milyon Pound

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Fenerbahçe'nin Trabzonspor kafilesinde 4 eksik

Ibrahimovic'e yanıt: Yanlış adamı hedef alıyorsun

Ibrahimovic'e yanıt: Yanlış adamı hedef alıyorsun

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Canlı yayına Rasim Ozan'ın bu görüntüsü damga vurdu!

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Cristiano Ronaldo, Juve'den ayrılıyor! PSG...

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Diğer Haberler

Fatih Terim: "Falcao katkı sağlayacaktır, Falcao'dur"

Fatih Terim: Falcao, Falcao'dur!

Mostafa Mohamed: Lakabım Anakonda

Lakabım Anakonda

ÖZET | Galatasaray 2-0 Erzurumspor

G.Saray galibiyet serisine 1 maç daha ekledi

Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!

Mustafa Muhammed, Falcao'yu geçti!

Mostafa Mohamed'in attığı gol ofsayt mı?

Mohamed'in attığı gol ofsayt mı?

Arda Turan'ın sözleşme opsiyonu için 5 maçı kaldı!

Arda Turan'ın sözleşme opsiyonu için 5 maçı kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.