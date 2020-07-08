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Fatih Terim Falcao'nun biletini kesti!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 19:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sakatlıkları bıktıran Radamel Falcao'yu defterden sildi.

Fatih Terim Falcao'nun biletini kesti!

Tecrübeli hocanın tecrübeli yıldız için yönetime, "Yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam" dediği öğrenildi. Terim'in, "Ya Falcao'yu satalım, eğer satamıyorsak da yerine sürekli forma giyecek birini alalım.Bu sezon en kritik maçlarda forvetimiz olmadan oynadık" diye konuştuğu belirlendi.

BU MAAŞI BIRAKIP GİTMEZ!

Ancak 7 milyon Euro maaşı olan Falcao'nun ayrılık gibi bir düşüncesi olmadığı belirtiliyor.2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı yıldız yönetimin başını fazlasıyla ağrıtacak.Falcao sakatlığı nedeniyle Alanya kadrosuna da alınmadı.

AL WAHDA İSTİYOR

As'ın Kolombiya edisyonunda çıkan habere göre Galatasaray ve Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımının yöneticileri Falcao için transfer görüşmesi yaptı. İddialara göre Suudi kulübünün teklifi Galatasaray'ı memnun etmedi ancak Sarı-Kırmızılılar bu transfere sıcak bakıyor.


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