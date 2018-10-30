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Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla birebir görüşecek!

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim, Yeni Malatya yenilgisi sonrası yaptığı 'ruhu olan futbolcu' tanımıyla, isim vermeden bazı oyuncularına mesaj gönderirken, Florya'da hepsiyle bire bir görüşmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla birebir görüşecek!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi operasyon! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kötü gidişe karşı bir çözüm üretmeye çalışıyor.

Tecrübeli hoca, Yeni Malatya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, özellikle 'ruhu olan futbolcu' tanımını vurgulamış ve 18 yaşındaki oyuncusu Ozan Kabak'tan, hatalarına rağmen övgüyle bahsetmişti.

İsim vermeden bazı oyuncularına mesaj gönderen Terim'in, bu mesajları hedefine ulaştırmaya kararlı olduğu da gelen haberler arasında. Tecrübeli hocanın bu nedenle, gönderme yaptığı oyuncularla Florya'da bire bir görüşmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

PEKİ KİM BU OYUNCULAR?

Fatih hoca isim vermedi. Ancak Terim'in hedefindeki oyuncular arasında başı çekenlerin, Eren Derdiyok, Maicon, Mariano, Sinan Gümüş, hatta Rodrigues olduğu öne sürüldü.

Terim, takımdaki kilit oyuncuların artık daha fazla sorumluluk almasını ve toparlanmasını bekliyor. Kritik görüşmenin ise Fenerbahçe derbisi öncesinde (Salı günü) gerçekleşeceği kaydedildi.

VARSA YOKSA FENERBAHÇE VE SCHALKE

Birkaç hafta öncesine kadar hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alan Galatasaray'da, her iki kulvarda da koltuk kaybedilmiş durumda.

Üst üste kaybedilen puanlar ve yaşanan sakatlıkların ardından Sarı-Kırmızılı ekibin toparlanması için, kısa vadeli bir hedef belirlendi. Aslan'ın teknik patronu Fatih Terim, üst üste oynanacak Fenerbahçe derbisi ve Schalke maçına büyük önem veriyor.

Eğer takım bu iki maçta da toparlanmaz ve kötü sonuçlar almayı sürdürürse, farklı bir formülün devreye sokulması gündemde.

TRANSFERDE GÜNCELLEME OLABİLİR

Radikal kararlar alabileceği belirtilen Terim'in, Ocak ayı transferindeki yol haritasını tamamen değiştirmeyi planladığı öğrenildi.

Beklediği verimi ve coşkuyu görmediği oyuncuları satış listesine koymaya hazırlanan Terim, UEFA'nın dayattığı Finansal Fair Play çerçevesinde kadronun büyük çoğunluğunu değiştirme yoluna gidebilir.

(Fanatik)

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