Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularla birebir görüşecek!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi operasyon! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kötü gidişe karşı bir çözüm üretmeye çalışıyor.

Tecrübeli hoca, Yeni Malatya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, özellikle 'ruhu olan futbolcu' tanımını vurgulamış ve 18 yaşındaki oyuncusu Ozan Kabak'tan, hatalarına rağmen övgüyle bahsetmişti.

İsim vermeden bazı oyuncularına mesaj gönderen Terim'in, bu mesajları hedefine ulaştırmaya kararlı olduğu da gelen haberler arasında. Tecrübeli hocanın bu nedenle, gönderme yaptığı oyuncularla Florya'da bire bir görüşmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

PEKİ KİM BU OYUNCULAR?

Fatih hoca isim vermedi. Ancak Terim'in hedefindeki oyuncular arasında başı çekenlerin, Eren Derdiyok, Maicon, Mariano, Sinan Gümüş, hatta Rodrigues olduğu öne sürüldü.

Terim, takımdaki kilit oyuncuların artık daha fazla sorumluluk almasını ve toparlanmasını bekliyor. Kritik görüşmenin ise Fenerbahçe derbisi öncesinde (Salı günü) gerçekleşeceği kaydedildi.

VARSA YOKSA FENERBAHÇE VE SCHALKE