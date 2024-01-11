Fatih Terim Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeyi ilk kez açıkladı: ‘Haber bekliyorum’

Fatih Terim’den son dakika bir transfer haberi açıklaması geldi. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, ezeli rakipleri Olympiakos ile kupada oynanan ve 1-1 sona eren maç sonrası transfere dair önemli açıklamalar yaptı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim'e Samet Akaydin transferi de soruldu.

Samet Akaydin için Fenerbahçe ile görüştüklerini belirten Terim, "Samet Akaydin'e gelince sportif direktörümüz İstanbul'a gitti ve geri geldi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den cevap beklediklerini aktaran Fatih Terim, "En kısa zamanda olumlu veya olumsuz bir haber alacağız" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkan Samet Akaydin 613 dakika süre alabildi.





