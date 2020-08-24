Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan'ı istiyor!

Fenerbahçe'de iç transfer konusunda kriz yaşanıyor. Mert Hakan Yandaş ve Sosa'nın gelişinden sonra Ozan Tufan'ın yedeğe çekilmesi genç oyuncuyu kızdırdı. Takımda forma şansı bulamama sıkıntısını dile getiren Ozan Tufan'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Ozan’ın özellikle Sosa transferinden çok etkilendiği bildirildi. Takımdan ayrılmak istediğini yakın çevresine bildiren Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Fatih Terim'in genç yıldıza kancayı taktığı ve önümüzdeki sezon takımda görmek istediği öğrenildi.

FATİH TERİM ISRARLI

Fatih Terim, Seri ve Lemina'nın takımdan ayrılmasından sonra orta saha bölgesindeki eksikliğin giderilmesi konusunda yönetimle istişarede bulunmuştu. Ozan Tufan'ın olası ayrılığı sonrası harekete geçmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yetkililerin yıldız oyuncudan haber beklediği öğrenildi.