Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı

NE OZAN NE DE ALPER POTUK

Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak bu ismin ne Ozan ne de Alper olduğu ortaya çıktı. Bu ismin Valbuena olduğu ortaya çıktı.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

40 KARŞILAŞMADA 8 GOLÜ VAR

Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı. 23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı. (TAKVİM)



