SPOR

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Terim’in oyun tarzını çok beğendiği 33’lük Valbuena için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Valbuena için Fener'in kapısı çalınacak.

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde, "Her oyuncu istediği kulübe gidebilir. 4 büyük arasında transfer engelini aşmalıyız. Eskiden zaten böyle değildi. Şimdi 'Ezeli rakiplere gidemez' diye madde koyuyoruz. Neden korkuyoruz?" açıklamalarına imza atmıştı

NE OZAN NE DE ALPER POTUK

Bu açıklamalardan sonra G.Saray'ın F.Bahçe'den Ozan Tufan ya da Alper Potuk ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak bu ismin ne Ozan ne de Alper olduğu ortaya çıktı. Bu ismin Valbuena olduğu ortaya çıktı.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİ

Fatih Terim'in Valbuena'nın oyun tarzını çok beğendiği ve transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

40 KARŞILAŞMADA 8 GOLÜ VAR

Orta sahanın solunda ve 10 numara oynayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ile 40 maça çıktı. 23 kez ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 kez fileleri havalandırdı. (TAKVİM)

157


PARTNERMarkette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?Markette sizin başınıza gelse ne yaparsınız?
Galatasaray TV'nin banka hesaplarına hacizGalatasaray TV'nin banka hesaplarına haciz
Fatih Terim: Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadıkFatih Terim: Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig fatih terim Fenerbahçe Galatasaray valbuena

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Barcelona ayrılığı açıkladı

Barcelona ayrılığı açıkladı

Cenk Tosun'dan müthiş gol

Cenk Tosun'dan müthiş gol

Irkçı saldırıya uğrayan Demba Ba çıldırdı

Irkçı saldırıya uğrayan Demba Ba çıldırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Galatasaray TV'nin banka hesaplarına haciz

Galatasaray TV'nin banka hesaplarına haciz

Fatih Terim: Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık

Fatih Terim: Yeni yolculuklar ve başarılar için kolları sıvadık

Emircan Seçgin'in babası İbrahim Seçgin'den Galatasaray açıklaması: Ben çocuğumu satılığa çıkartmadım

Emircan Seçgin'in babası İbrahim Seçgin'den Galatasaray açıklaması: Ben çocuğumu satılığa çıkartmadım

Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu

Garry Rodrigues ikinci kez baba oldu

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis geri adım attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.