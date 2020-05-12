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Fatih Terim Florya'da devrime hazırlanıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.05.2020 14:57 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş dün istifa ederken, bu gelişme esasen sürpriz değildi. Şaş'ın yanı sıra diğer yardımcı Ümit Davala'nın da yaklaşık bir aydır ayrılacağı konuşuluyordu.

Florya'da gündem gelecek sezon Terim'in A takımının nasıl olacağı merak konusu. Tecrübeli hoca gelecek sezon için yeni isimler olduğu kadar Türkiye'de olmayan bir sisteme de geçecek. Terim, Türkiye koşulları için adeta bir devrime hazırlanıyor.

KLOPP YOKKEN TERİM VARDI

Elde ettiği büyük başarılara rağmen kendini yenilemekten vazgeçmeyen Terim, teknik ekibinde savunma ve forvet hattıyla özel olarak ilgilenecek isimlere yer verecek.

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Klopp ile özdeşleşen 'Gegenpress'i (karşı pres) esasen ta 90’ların sonunda Galatasaray'a uygulatan isim Terim'di. Galatasaray'ın hocası da Alman meslektaşının ekip modelini örnek alacak.

SAVUNMAYA AYRI FORVETE AYRI HOCA

Levent Şahin, Terim’in yine başyardımcısı olacak. Kaptan Selçuk İnan ve eski oyuncular Elmander ve Riera’yı da gelecek sezon Florya’da planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin sadece birer antrenör değil, aynı zamanda saha içi bireysel özelliklerini de futbolculara yansıtmasını isteyecek.

NECATİ ATEŞ, TAFFAREL, ÜMİT KARAN, UJFALUSİ...

Eski Çek yıldız Ujfalusi’yi savunmadan ve savunma oyuncularından sorumlu antrenör yapmak isteyen Terim, Ümit Karan ve ekipte bulunan Necati Ateş gibi eski golcüleri de hem kendisine yardımcı hem de santrforlara 'yol gösterici', yan bir nevi forvet hocası olarak kullanacak.

Taffarel’in de kaleci antrenörü olarak yeniden ekibe dahil olması gündeme geldi.

Kloop, bilindiği üzere Liverpool’da taç atışlarını çalıştıran bir antrenör de bulunduruyor ekibinde. (Ajansspor)

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