Fatih Terim Florya'da devrime hazırlanıyor

Florya'da gündem gelecek sezon Terim'in A takımının nasıl olacağı merak konusu. Tecrübeli hoca gelecek sezon için yeni isimler olduğu kadar Türkiye'de olmayan bir sisteme de geçecek. Terim, Türkiye koşulları için adeta bir devrime hazırlanıyor.
Elde ettiği büyük başarılara rağmen kendini yenilemekten vazgeçmeyen Terim, teknik ekibinde savunma ve forvet hattıyla özel olarak ilgilenecek isimlere yer verecek.
Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Klopp ile özdeşleşen 'Gegenpress'i (karşı pres) esasen ta 90’ların sonunda Galatasaray'a uygulatan isim Terim'di. Galatasaray'ın hocası da Alman meslektaşının ekip modelini örnek alacak.
Levent Şahin, Terim’in yine başyardımcısı olacak. Kaptan Selçuk İnan ve eski oyuncular Elmander ve Riera’yı da gelecek sezon Florya’da planlayan tecrübeli çalıştırıcı, bu isimlerin sadece birer antrenör değil, aynı zamanda saha içi bireysel özelliklerini de futbolculara yansıtmasını isteyecek.
Eski Çek yıldız Ujfalusi’yi savunmadan ve savunma oyuncularından sorumlu antrenör yapmak isteyen Terim, Ümit Karan ve ekipte bulunan Necati Ateş gibi eski golcüleri de hem kendisine yardımcı hem de santrforlara 'yol gösterici', yan bir nevi forvet hocası olarak kullanacak.
Taffarel’in de kaleci antrenörü olarak yeniden ekibe dahil olması gündeme geldi.
Kloop, bilindiği üzere Liverpool’da taç atışlarını çalıştıran bir antrenör de bulunduruyor ekibinde. (Ajansspor)
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