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Fatih Terim Florya'yı terk etti, Mustafa Cengiz Okan Buruk'la anlaştı!

17.05.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek futbolculuk döneminde gerekse teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’ın tarihine damga vuran Fatih Terim için ayrılık kararı verildi. Sarı-kırmızılı ekip tecrübeli çalıştırıcı Okan Buruk ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Fatih Terim Florya'yı terk etti, Mustafa Cengiz Okan Buruk'la anlaştı!

Sarı kırmızılı kulüple tam 8 kez mutlu sona ulaşan Fatih Terim’in Malatyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar camiada soğuk duş etkisi yarattı.Mevcut başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ı kastederek çok sert eleştirilerde bulunan tecrübeli teknik adam aday olmaları halinde bu iki isimle de çalışmayacağının sinyallerini verirken, Fatih Terim’in kulübün şu anda kaos ortamında olduğundan da bahsetmesi taraftarları endişeye sevk etti.

FATİH TERİM FLORYA'DAN AYRILDI

Başkanlık seçimlerinin en erken Temmuz ayına kalması sebebiyle önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğinde geç kalınacak olması Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak’ın adaylık için kolları sıvaması, takımda 13 futbolcunun kontratlarının sona ermesi üzerine Fatih Terim’in gelişmeleri artık dışarıdan takip edeceği belirtilirken 30 Mayıs’ta kontratı sona erecek olan başarılı çalıştırıcının ay sonunu beklemeden Florya’dan ayrıldığı öğrenildi.

OKAN BURUK İLE EL SIKIŞILDI

Okan Buruk'la görüşen Mustafa Cengiz'in tecrübeli teknik adamla prensip olarak anlaşma sağladığı iddia edildi. Cengiz bu anlaşmayı, hem Temmuz'da oynanacağı belli olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını hesaba katarak hem de yapılacak transferlerin bir an evvel bitmesi gerektiğini düşünerek yaptığı kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bu paragözden bize hoca olmaz.Takımı en zor gününde emre kankisi ile 5 kuruş kazandırmadan intere gitmişlerdi..
Okan Buruk gelirse Beşiktaş seneyede şampiyon
Şampiyonluk gitti ama İyi Mücadele eden bir Galatasaray vardı Galatasarayın Teknik direktör değişimine değil iyi bir idari yönetime ihtiyacı var Şampiyon olamadıysak mali durumu gösterip transfer yapmayan başkana sormak lazım ... Unuttuk mu Sandın

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