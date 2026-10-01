Gideli daha 1 yıl olmuştu! Sebastian Szymanski bombası

2023-2026 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli taraftarların zaman zaman protestolarına hedef olan Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, ocak ayında 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olmuştu. Fransa'da yeni bir sayfa açan 27 yaşındaki futbolcu için transfer dedikoduları erken başladı.

NAPOLI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Serie A devi Napoli başarılı orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor. Çizme temsilcisinin, kış transfer döneminde Polonyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etmek için harekete geçmeyi planladığı ifade edildi.

RENNES'İN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Fransız ekibinde şimdiye kadar tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Szymanski, iki gol ve dört asitlik bir performans sergiledi. Rennes yönetiminin, oyuncunun olası transferi için kapıyı 20 milyon Euro civarındaki bir rakamdan açması bekleniyor.