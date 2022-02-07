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Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönecek? Ünlü teknik direktör hakkında yeni gelişme! Fatih Terim başkanlığa aday mı olacak?

07.02.2022 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelişmelere göre Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim'in başkanlık çalışmalarına başladığı iddia edildi. Burak Elmas'ın kararıyla görevine son verilmiş olan teknik direktörün listesinde Burak Elmas döneminin başkan yardımcısı Avukat Rezan Epözdemir ve Erden Timur da olacağı söyleniyor. Peki Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönecek? İşte gelişmenin ayrıntıları...

Fatih Terim Galatasaray'a geri mi dönecek? Ünlü teknik direktör hakkında yeni gelişme! Fatih Terim başkanlığa aday mı olacak?

Sarı kırmızılı takımda hareketli saatler yaşanırken ve taraftar her maç yönetimi istifaya davet ederken Fatih Terim'den yeni bir hamle geldi. Deneyimli ismin Galatasaray başkanlığına adaylığını koymak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

FATİH TERİM GALATASARAY'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörü Fatih Terim'in, başkanlığa aday olmak için çalışmalara başladığı öğrenildi. NEF Stadyumu yakınlarında bir ofis tutmuş Fatih Terim'in şu sıralar tanınan bazı isimler tarafından ziyaret edildiği ortaya çıktı. Buna göre Terim'in yönetiminde bulunan isimler arasında Galatasaray'ın son başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve stadyumun isim sponsoru NEF'in sahibi Erden Timur da bulunuyor.

Ayrıca Mart ayında yapılması planlanan Galatasaray Genel Kurulu’nun yönetimin ibra edilmemesi halinde Nisan ayında seçime gidileceği iddiası ortaya atıldı.

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'TORRENT İLE YOLLAR AYRILACAK' İDDİASI!

Yine iddialar arasında Fatih Terim’in başkan olduktan sonra, Galatasaray’ın teknik direktörü Domenec Torrent ile yollarını ayıracağı söylentileri de bulunurken, yerli ve yabancı antrenörler ile ilgili çalışmaların başlatıldığı da ortaya atıldı.


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