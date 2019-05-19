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Fatih Terim Galatasaray'daki 19. kupasını kazandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 21:53 | Son Güncelleme

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kazandığı 8 lig zaferiyle bu alanda en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Fatih Terim Galatasaray'daki 19. kupasını kazandı

Galatasaray’ın başında dördüncü dönemini geçiren tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldığı 2-1’lik zaferle ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı camiada toplamda 19. kupasını kazanan Terim, Süper Lig’de de en çok şampiyon olan teknik direktör unvanını da elinde bulunduruyor. Süper Lig’de 8. şampiyonluğunu kazanan tecrübeli çalıştırıcıyı, bu alanda 4 şampiyonlukla Ahmet Suat Özyazıcı ve 3’er şampiyonlukla, Mustafa Denizli, Daum ve Gordon Milne takip ediyor.

TERİM'İN ZAFERLERİ

Süper Lig’de Fatih Terim, Galatasaray’ın başında 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2011-12, 2012-13, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kupaya ulaştı.

19. KUPASI

Galatasaray’ın başında kariyerinde 4. dönemini geçiren Fatih Terim, kupa koleksiyonuna bir yenisi daha ekledi. 15 Mayıs Çarşamba günü Sivas’ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor 3-1 ile geçerek kupaya uzanan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir’i de 2-1 mağlup edip, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 22. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim de 19. kupa zaferine ulaşmış oldu.

AVRUPA'NIN İKİ NUMARALI KUPASINI KAZANDI

Türk futbolunda Avrupa’nın en büyük başarına Galatasaray’ın başında imza atan ve 200 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Terim, bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Sarı-kırmızılı takımın başına ilk kez 1996-97 sezonunda yapan tecrübeli çalıştırıcı, ilk döneminde 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşadı. Terim, Türkiye Spor Yazarları ve Derneği (TSYD) Kupası’nda da 1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında kupaya ulaştı. Türkiye Kupası'nı 1998-1999, 1999-2000 ve 2018-2019 sezonlarında kazanan takımın başında bulunan Terim, 1996 ve 1997 yıllarında Galatasaray'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdı.

LİGDE SON İKİ YILIN ŞAMPİYONU

Galatasaray'da 2002-2003 sezonunda başlayan ve 2003-2004 sezonunun son 8 haftasına kadar süren ikinci döneminde hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamayan Terim, üçüncü döneminde üst üste 2 lig şampiyonluğu, 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğuna imza attı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'da geçen sezon Igor Tudor’un yerine göreve gelirken, dördüncü döneminde lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Terim, bu akşam Başakşehir karşısında adlığı 2-1’lik zaferlerle 2018-2019 sezonunu şampiyonluk unvanıyla birlikte, 19. kupasını kazanmış oldu.

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