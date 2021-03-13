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Fatih Terim: Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

13.03.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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Fatih Terim: Galatasaray efsanesi Fatih Terim'i gönderdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Belhanda, 5 puan mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir camiayız. Aslolan Galatasaray boşuna denmiyor. Hizmet edenler, hizmetleri için teşekkürlerini alır, onore edilir. Galatasaray devam eder. 2 sene üst üste şampiyon olan, o sezon 5 maç üst üste kazanan, son maçında Beşiktaş'ı yenen efsanesi Fatih Terim'i gönderdi. Bu konuları soracaksınız ama cevabım budur."

"Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgiler ve teşekkürlerle gönderdik. "Böyle bir olay yaşandı, bitti, hayat durmuyor. Olayın üzerinde durmak, fikir yürütmek bize bir şey getirmez. Büyük kulüp refleksinde böyle şeyler oluyor, bu refleks halleder."

"Türbülansta, çok sallamada bakılan yer biziz. Bizim de Allah'a şükür güvenimiz tamdır. Bu oyuncularıma da yansıdı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Her sonuç futbolda var ama kaybetmemek için sonuna kadar çok çaba harcayacağız."

"Bu çabamızı, enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar en güzel şekilde, hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz."

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