SPOR

Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2018 23:18 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 2-0'lık Lokomotiv Moskova yenilgisi sonrası konuştu. Fatih Terim, Galatasaray taraftarına transfer sezonuyla ilgili mesaj göndererek, "Bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek. Her şeyin farkındayız" dedi.

Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı sahada. 1-0 geriye girmemiz, maalesef çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonu ya da gol pozisyonuna aday durumlar var ilk yarıda. Devreye 0-0 girerken hayıflanacağınız yerde, 1-0 geride giriyorsunuz. Üzücü. İkinci golden sonra daha da farklı mağlup olabilirdik.

Tebrik ediyorum. Galatasaray taraftarına ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecekler. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Ne demek istediğimi taraftarlar anlıyor. Zaman zaman böyle mesajlar veriyoruz.

Kulübümüzün gücü yettiği kadar, ki Ocak ayında yetecek. Ne istersek, onu oynayacak duruma geleceğiz. Açıkçası ben de böyle skorlara üst üste alışkın değilim. Kardı, kıştı bahanelere sığınmıyorum. Gole kadar iyiydi sonra iyi değildi. Şimdi UEFA sözü söyleme zamanı. O da kolay değil. Umarım ona kalırız."

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
''Moralim çok bozuk, sinirliyim''''Moralim çok bozuk, sinirliyim''
Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalarMustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih terim Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Kulüpler Birliği Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesini istedi!

Kulüpler Birliği Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesini istedi!

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları 3 yıl boyunca Digiturk'te

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları 3 yıl boyunca Digiturk'te

Milli futbolcuya şikeden 10 ay hapis ve ömür boyu men

Milli futbolcuya şikeden 10 ay hapis ve ömür boyu men

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

Fatih Terim'den G.Saray taraftarına mesaj

Muslera, Ozan Kabak ve Onyekuru'dan Lokomotiv maçı yorumu

''Moralim çok bozuk, sinirliyim''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kulüpler Birliği ve Ali Dürüst için çarpıcı açıklamalar

Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar

Lokomotiv Moskova U21 0 - 1 Galatasaray U21 (UEFA Youth League)

G.Saray'ın gençleri Rusya'yı ısıttı! 3 puan...

Moskova'daki Galatasaray taraftarı Fatih Terim'e destek verdi, TFF'yi eleştirdi

Terim'e destek, TFF'ye eleştiri

Galatasaray'ın muhtemel Lokomotiv Moskova 11'i

Ve Terim belirledi! İşte Moskova 11'i...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.