Fatih Terim: Galatasaray taraftarı bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecek

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarı iyi bir Galatasaray vardı sahada. 1-0 geriye girmemiz, maalesef çabuk kırılıyoruz. Gol pozisyonu ya da gol pozisyonuna aday durumlar var ilk yarıda. Devreye 0-0 girerken hayıflanacağınız yerde, 1-0 geride giriyorsunuz. Üzücü. İkinci golden sonra daha da farklı mağlup olabilirdik.

Tebrik ediyorum. Galatasaray taraftarına ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize Ocak ve Temmuz'da müsaade edecekler. Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Ne demek istediğimi taraftarlar anlıyor. Zaman zaman böyle mesajlar veriyoruz.

Kulübümüzün gücü yettiği kadar, ki Ocak ayında yetecek. Ne istersek, onu oynayacak duruma geleceğiz. Açıkçası ben de böyle skorlara üst üste alışkın değilim. Kardı, kıştı bahanelere sığınmıyorum. Gole kadar iyiydi sonra iyi değildi. Şimdi UEFA sözü söyleme zamanı. O da kolay değil. Umarım ona kalırız."



