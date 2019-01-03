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Fatih Terim: Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi için izin verdim!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.01.2019 19:38 | Son Güncelleme

Fatih Terim'den ayrılık sözleri! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues ile yolların ayrılabileceğini açıkladı. Fatih Terim ayrıca transfer yapmak istedikleri bölgeleri açıklarken, sosyal medyadaki haberlere tepki gösterdi.

Fatih Terim: Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi için izin verdim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues'in transfer süreci hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

IG TV'den açıklamalarda bulunan Terim, ''Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi.'' sözlerini kullandı.

Garry Rodrigues'in Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad takımına transfer olması bekleniyor.

"FORVET VE STOPER DIŞINDA..."

Forvet ve stoper dışında orta saha ve kanat oyuncusu da düşündüklerini dile getiren Terim, "Forvet ve stoper mevkileri dışında belki bir kanat oyuncusu ve bir orta saha oyuncusunu takıma dahil edebiliriz. Bunların anlaşmaları resmi kanallarımızdan duyurulacaktır" dedi.

Medyada yer alan haberlere tepki gösteren tecrübeli çalıştırıcı, "Falcao, Luiz Felipe, Miranda, Emre Mor, Smolov gibi ismler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Bu hesaplar sizi kandırıyor" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray fatih terim Garry Rodrigues

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