Fatih Terim Garry Rodrigues'in kalmasını, Gomis'in gitmesini istedi!

Galatasaray, gelecek sezon planlamasında revizyona gitti. Daha önce Garry Rodrigues'i satarak transfere kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, birçok nedeni göz önünde bulundurarak kalmasına karar verdi. Buna karşılık golcü Bafetimbi Gomis'in bu şartlar altında gidebileceği belirtildi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre, Galatasaray Yönetimi ile teknik direktör Fatih Terim'in ortak kararı doğrultusunda ilk olarak Gomis'in durumu ele alındı. Takımın şampiyonluğunda en büyük katkı sahibi olan futbolcu, geçen sezon 3 milyon 350 bin euro garanti para aldı. Buna 200 bin euroluk şampiyonluk ve puan başına 5 bin euroluk primler eklendiğinde ciddi bir maliyet ortaya çıktı.

Gomis buna rağmen yönetimden zam talebinde bulundu. Takımın en çok kazanan ismi olmak isteyen Fransız futbolcunun bu tavrı yönetimi hoşnut etmedi. Çin'den gelen teklifleri ve oyuncunun yaşını değerlendiren yönetim, gitmesinde bir sorun olmadığına karar verdi.

Zam yapılacak

Sezon bitiminde Garry Rodrigues'i 20-25 milyon euroya elden çıkarmanın hesaplarını yapan Galatasaray Yönetimi, şu ana kadar herhangi bir teklifle karşılaşmadı. Bununla birlikte Fatih Terim'in tavrı da önem kazandı. Terim'in, Rodrigues'in kendisine Şampiyonlar Ligi'nde gerekli olduğunu söylemesi karşısında sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in kalmasından yana tavır belirledi. Cim-Bom, 1 milyon 350 bin euro garanti paraya oynayan futbolcunun ücretini 2 milyon 500 bin euroya çıkararak takımda tutacak.





