Fatih Terim, Gedson için Rui Costa'yı arayacak!

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro operasyonuna imza atan Galatasaray'da gözler şimdiden devre arasına çevrildi.

Cim-Bom'un devre arası ilk hedefi ise eski oyuncusu Gedson Fernandes olacak. Benfica'nın başkanın Manuel Rui Costa seçilmesi bu transferde Sarı-Kırmızılılar'ın elini güçlendiriyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in iyi bir ilişki içinde olduğu Rui Costa'yı bizzat arayarak bu transferi sonlandıracağı öğrenildi.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Kulübü ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan 22 yaşındaki Portekiz oyuncu da takımdan ayrılmak istiyor. Gedson Fernandes, bu sezon 3 maçta sadece 47 dakika forma giyebildi. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç orta sahayı kadro düşünmüyor. Transfermarkt verilerine göre Fernandes'in piyasa değeri 12 milyon euro.

