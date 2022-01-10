Fatih Terim gitti, Josef boş durmadı! Tepkilerden sonra hemen paylaşımı sildi...

Galatasaray'da Fatih Terim depremi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp Fatih Terim ile yolları ayırdığını açıkladı ve sosyal medya karıştı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ayrılık haberinin hemen ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Gelen tepkilerden sonra paylaşımı silen Josef'e tepki devam ediyor...

ÖNCE PAYLAŞI, SONRA KALDIRDI

Josef de Souza, yaptığı paylaşımı gelen tepkilerden sonra kaldırdı. Josef yaptığı açıklamada, "Bu paylaşım, Brezilya'da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi. Ve buna artık bir son verilmeli." dedi. Galatasaraylı taraftarlar Josef'in bu açıklamasına inanmadı ve yıldız futbolcuya tepki göstermeye devam etti.



