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Fatih Terim gitti, Josef boş durmadı! Tepkilerden sonra hemen paylaşımı sildi...

10.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı sonrası Josef de Souza'dan akılları karıştıracak bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Josef de Souza, Galatasaraylı taraftarların tepkisi üzerine yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Fatih Terim gitti, Josef boş durmadı! Tepkilerden sonra hemen paylaşımı sildi...

Galatasaray'da Fatih Terim depremi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp Fatih Terim ile yolları ayırdığını açıkladı ve sosyal medya karıştı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu ayrılık haberinin hemen ardından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Gelen tepkilerden sonra paylaşımı silen Josef'e tepki devam ediyor...

ÖNCE PAYLAŞI, SONRA KALDIRDI

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Josef de Souza, yaptığı paylaşımı gelen tepkilerden sonra kaldırdı. Josef yaptığı açıklamada, "Bu paylaşım, Brezilya'da yaşanan sosyal problemler ve eşitsizlikle ilgiliydi. Ve buna artık bir son verilmeli." dedi. Galatasaraylı taraftarlar Josef'in bu açıklamasına inanmadı ve yıldız futbolcuya tepki göstermeye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Josef de Souza
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sanane sen bjkli fatıh gs lı

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