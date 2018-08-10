Fatih Terim, Gomis, Feghouli ve Belhanda'yı Ankaragücü maçının 11'ine almadı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk maçında Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Son şampiyon ünvanıyla sahaya çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beklenmeyen bir kadroyu sahaya sürdü.

Fatih Terim, Akhisarspor'la oynanan Süper Kupa finalindeki performanslarından memnun kalmadığı Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'i Ankaragücü maçının 11'ine almadı.

Fatih Terim bu 3 yıldızın yerine, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok'u sahaya sürdü. Fatih Terim Linnes'in yerine de Mariano'ya şans verdi.

İşte Fatih Terim'in Ankaragücü 11'i;

Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

