Fatih Terim gözünü Türkiye'ye dikti, takımını ülkemizden kurmaya karar verdi! Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha...

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Samet Akaydın transferini bitirmek üzere. Fatih Terim'in çok istediği Samet transferini bitirmek için yetkililer bir araya geldi.

6 AYLIK KİRALIK

Panathinaikos'a imza attığında stoper bölgesine transfer yapacağını söyleyen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin için olumlu rapor vermişti. Fatih Terim'in bu ilgisinin ardından Samet'in de Panathinaikos'a gitmek istediği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken bu transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMIŞTI

3 dönem Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo'yu da gözüne kestiren Fatih Terim, yöneticilere bu oyuncunun da alınmasını istediğini söyledi. 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya satılan tecrübeli oyuncuyu Türkiye'den tanıyan Fatih Terim, devre arasında hem Samet'i hem de Vitor Hugo'yu istiyor.





