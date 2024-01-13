SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fatih Terim gözünü Türkiye'ye dikti, takımını ülkemizden kurmaya karar verdi! Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha...

Fatih Terim gözünü Türkiye'ye dikti, takımını ülkemizden kurmaya karar verdi! Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha...

13.01.2024 10:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe’den Samet Akaydın’a talip oldu. Panathinaikos yetkilileri İstanbul’da oyuncu tarafıyla bir araya gelmişti. Oyuncu transferine Türkiye'den devam etmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı tanıdık bir ismi daha gündemine aldı.

Fatih Terim gözünü Türkiye'ye dikti, takımını ülkemizden kurmaya karar verdi! Samet Akaydin'dan sonra tanıdık bir isim daha...

Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos, Samet Akaydın transferini bitirmek üzere. Fatih Terim'in çok istediği Samet transferini bitirmek için yetkililer bir araya geldi.

6 AYLIK KİRALIK

63c46c694e3fe0087cda8bf6

Panathinaikos'a imza attığında stoper bölgesine transfer yapacağını söyleyen Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin için olumlu rapor vermişti. Fatih Terim'in bu ilgisinin ardından Samet'in de Panathinaikos'a gitmek istediği öğrenildi. Yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edilirken bu transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE OYNAMIŞTI

trabzonspor-vitor-hugo-1541082

3 dönem Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo'yu da gözüne kestiren Fatih Terim, yöneticilere bu oyuncunun da alınmasını istediğini söyledi. 2023 yılında 1.8 milyon euro karşılığında Bahia'ya satılan tecrübeli oyuncuyu Türkiye'den tanıyan Fatih Terim, devre arasında hem Samet'i hem de Vitor Hugo'yu istiyor.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF'den yeni karar!TFF'den yeni karar!
[RMV-10]
Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap!Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos Vitor Hugo samet akaydın 10
En Çok Okunan Haberler
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Fatih Terim gözünü Türkiye'ye dikti

Fatih Terim gözünü Türkiye'ye dikti

Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap!

Fenerbahçe'den Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap!

Arda Güler, kariyerinin en büyük maçına çıkıyor!

Arda Güler, kariyerinin en büyük maçına çıkıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.