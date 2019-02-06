Fatih Terim bu akşam yok!

Galatasaray'ın bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'la karşılaşacağı maçta Fatih Terim yer alamayacak.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası Talat Terim'i bugün sabah saatlerinde kaybeden Fatih Terim, cenaze için apar topar Adana'ya giderken bu akşamki maçta takımının başında sahaya çıkamayacak.
Galatasaray'ın Hatayspor'la oynayacağı maçta takımın başında Hasan Şaş ve Ümit Davala yer alacak.
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