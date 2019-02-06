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Fatih Terim bu akşam yok!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'i kaybeden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim büyük üzüntü yaşarken, bu akşam Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hatayspor maçında takımının başında yer alamayacak. Babasının cenazesi için Adana'da bulunan Fatih Terim'in yerine Galatasaray'ın başında Hasan Şaş ve Ümit Davala yer alacak.

Fatih Terim bu akşam yok!

Galatasaray'ın bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor'la karşılaşacağı maçta Fatih Terim yer alamayacak.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören babası Talat Terim'i bugün sabah saatlerinde kaybeden Fatih Terim, cenaze için apar topar Adana'ya giderken bu akşamki maçta takımının başında sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'ın Hatayspor'la oynayacağı maçta takımın başında Hasan Şaş ve Ümit Davala yer alacak.

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