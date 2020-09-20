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Fatih Terim'i adeta çılgına çeviren Belhanda ile yollar ayrılıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kadroda yaşanan şişme sonrası bazı isimlerle yollar ayrılma arefesinde... Bu isimlerden biri de Belhanda oldu... Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Neftçi Bakü karşısında oynanan mücadeledeki tavırlarıyla Fatih Terim'i kızdıran Belhanda ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

Fatih Terim'i adeta çılgına çeviren Belhanda ile yollar ayrılıyor!

Yeni sezona hem Süper Lig karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle hem de Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü karşısında alınan, zaferle başlayan sarı-kırmızılılarda moraller yerinde.Sezon öncesi yapılan transferlerden alınan olumlu dönüşler Terim'in yüzünü güldürürken, kadroda yaşanan şişkinlik nedeniyle bazı isimlerle yol ayrımına gidilmeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılarda gözden çıkarılan isimlerden olan ve 2017/2018 sezonunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den kadroya katılan Younes Belhanda için de yeni gelişmeler yaşanıyor.Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Netfçi Bakü deplasmanında sahada olan Younes Belhanda, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

TAVIRLARI KIZDIRDI

Özellikle Belhanda'nın Gaziantep maçındaki güzel oyunundan sonra Netfçi karşısında kötü oynaması tepki topladı. Babel'in rahat ve umursamaz tavırları da Terim'i adeta çılgına çevirdi.Geçtiğimiz günlerde sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılmasını talep eden Younes Belhanda'ya yönetimden olumsuz yanıt gelmişti.Sarı-kırmızılı kulübün satış listesine koyduğu Belhanda için menajeri William D'Avila'ya "Teklif getir" mesajı iletilmişti.

Faslı 10 numara ise Galatasaray'da kalmak için son hamlesini yaptı ve hocası Fatih Terim'le görüşüp "Kalmak istiyorum" dediği de biliniyordu. Ancak, özellikle Neftçi maçındaki oyunu ve umursamaz tavrı Terim'in fikrini büyük oranda etkiledi.Tüm bu gelişmeler sonrası, Faslı oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken 4 takımın Belhanda ile ilgilendiği ifade edildi.


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