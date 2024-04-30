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Fatih Terim için Yunanistan basınından flaş iddia! Sezon sonunda ayrılacağını açıkladılar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 10:04
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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Mücadele sonrası Yunan taraftarların tepki göstermesi sonrası Panathinaikos yönetiminden flaş bir hamle geldiği iddia edildi.

Fatih Terim için Yunanistan basınından flaş iddia! Sezon sonunda ayrılacağını açıkladılar...

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Bitime 2 hafta kala Fatih Terim'in şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

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Fatih Terim, "Elbette haklılar. Maçtan sonra dışarı çıktım ve her şeyi üzerime aldım. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hele ki kaybettiğinizde, ilk yarıda diğer maçtan istediğinizi alıp işinizi yapamıyorsanız, bunun olması mantıklıdır. Çok üzgünüm ama işimi etkilemiyor. Hepimiz finale hazır bir şekilde gideceğiz. Hadi Kupayı alalım, sonra seni Koropi'de bekleriz, kahve içip oradaki her şeyi konuşuruz." açıklamasını yaptı.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

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Alınan mağlubiyetin ardından maç sonunda Panathinaikos taraftarı Fatih Terim'e tepki göstermişti.

YÖNETİM KARARINI VERDİ!

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Panathinaikos, sezon sonunda yüksek ihtimalle teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıracak. Yunan basınında yer alan iddiaya göre, Panathinaikos yönetimi Fatih Terim'e bu durumu iletti ve bilgi verdi.

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