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'Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!' Ahmet Çakar'dan A Milli Takım için olay iddia...

29.03.2023 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı konuk etmişti. Ay-Yıldızlı ekibimiz, birçok fırsat yakaladığı ancak değerlendiremediği karşılaşmadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Kırmızı - beyazlı takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, müsabaka sonrasında kamuoyunda oldukça eleştirilmişti. Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan konuyla alakalı flaş bir değerlendirme geldi. İşte detaylar...

'Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!' Ahmet Çakar'dan A Milli Takım için olay iddia...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, oynadığı ilk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, ikinci müsabakada ise konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Oynanan karşılaşmalar sonrasında Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuntz, kamuoyunda eleştirilere maruz kalmıştı.

STEFAN KUNTZ HEDEF TAHTASINDA

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Sosyal medyada bazı taraftarlar, Alman çalıştırıcının görevden alınmasını talep eden paylaşımlarda bulunmuşlardı.

YALÇIN, KOCAMAN VE TERİM...

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Gelişmeler üzerine A Milli Takım için Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ile Fatih Terim'in isimleri gündeme gelmişti.

AHMET ÇAKAR'DAN FLAŞ SÖZLER

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Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Ertem Şener ile yaptıkları sosyal medya yayınında A Milli Takım'ın başına Fatih Terim'in geçeceğini öne sürdü.

Çakar "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

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Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında görevinden ayrılan Terim, herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.

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