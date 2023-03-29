'Fatih Terim iki hafta içinde imzayı atar!' Ahmet Çakar'dan A Milli Takım için olay iddia...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, oynadığı ilk maçta Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmiş, ikinci müsabakada ise konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 mağlup olmuştu. Oynanan karşılaşmalar sonrasında Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuntz, kamuoyunda eleştirilere maruz kalmıştı.
Sosyal medyada bazı taraftarlar, Alman çalıştırıcının görevden alınmasını talep eden paylaşımlarda bulunmuşlardı.
Gelişmeler üzerine A Milli Takım için Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ile Fatih Terim'in isimleri gündeme gelmişti.
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Ertem Şener ile yaptıkları sosyal medya yayınında A Milli Takım'ın başına Fatih Terim'in geçeceğini öne sürdü.
Çakar "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve geçtiğimiz sezonun ortasında görevinden ayrılan Terim, herhangi bir kulüple anlaşmamıştı.