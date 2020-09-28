Fatih Terim ile Feghouli arasında gerginlik! İşte detaylar...

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin arka arkaya yaptığı top kayıpları teknik direktörü Fatih Terim'in sinirlenmesine neden oldu.Müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın üst üste geliştirdiği hızlı ataklarda top son olarak sağ kanattaki Feghouli'ye geldi.

SAHA KENARINA KADAR ÇIKTI

Tecrübeli futbolcunun kötü ortalar yapması ve topu iyi değerlendirememesi üzerine saha kenarına kadar çıkan Terim, tepkisini gösterdi.Fatih Terim, Feghouli'yi 70. dakikada oyundan alırken yerine Ryan Babel'i sürdü.

MAÇ SONUNDA ÇOK SİNİRLENDİ

Fatih Terim'in maç sonrasında bir hayli sinirlendiği öğrenilirken yıldız oyuncunun yüzüne bile bakmadığı aktarıldı.