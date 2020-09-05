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Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasında gerginlik!

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2020 22:22 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, orta saha transferinin bir an önce yapılmasını istiyor. Ligin başlamasına bir hafta kala yönetimle tekrar görüşen Fatih Terim, orta saha konusunda çok geç kaldıklarının altını çizdi. Deneyimli teknik adam, merkeze iki transferin şart olduğunu söylerken, bunlardan birinin 12 Eylül’deki Gaziantep maçına kadar takıma katılmasını bekliyor.

Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasında gerginlik!

Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray’ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi. Karşılaşma sonrası yöneticiler ile görüşen tecrübeli çalıştırıcının, “Orta sahadaki boşluğu doldurmak konusunda çok geç kaldık. En az bir transferin ligin ilk maçına yetişmesi önemli. Bu bölgede ciddi eksiklik yaşıyoruz” dediği öğrenildi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Fatih Terim'in yakın çevresine paylaştığı bilgilere göre, yönetimin transferlerde ağır hareket etmesinden dolayı bir hayli sinirli olduğu ifade edildi. Önümüzdeki günlerde başkan Mustafa Cengiz ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Terim'in bu konuyu masaya yatıracağı belirtildi.

12 Eylül’de Gaziantep FK ile ligin ilk maçına çıkacak Galatasaray’da şimdi gözler Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarına çevrilmiş durumda. Haftalardır transferde suskun olan yönetimin, bir hafta içinde orta saha sorununu çözüp çözemeyeceği büyük merak konusu.Gündemdeki isimler ise Bournemouth’dan Lerma, Lech Poznan’dan Moder, Fulham’dan Johensen ve Crystal Palace’tan Kouyate...

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