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Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki kaos büyüdü!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.10.2020 18:32 | Son Güncelleme

Transfer döneminde yaşanan mali problemler nedeniyle istediği isimleri kadrosuna dahil edemeyen Galatasaray'da kriz büyüyor. Sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Belhanda ve Feghouli hakkında sert ifadeler kullanırken, teknik direktör Fatih Terim'in de Cengiz ile ilgili yakın çevresine dert yandığı ifade edildi.

Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki kaos büyüdü!

Galatasaray'da kriz hiç bitmiyor... Sarı-Kırmızılılar'da Başkan Mustafa Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Feghouli ve Belhanda'yı kastederek "Ne halt yediklerini biliyorum. Açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

PERFORMANSLARI DÜŞERSE!

Takvim'in haberine göre, açıklama sonrası Fatih Terim'in çok sinirlendiği ve yardımcılarına dert yandığı öğrenildi. Terim'in, "İki oyuncuyla devam ediyoruz. Performansları düşerse ne olacak!" dediği öğrenildi.

KAOS BÜYÜDÜ

Transfer döneminde arası açık olan yönetim ve Terim, yeni kaos sonrasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Terim'in Feghouli ve Belhanda ile özel olarak görüşmesi bekleniyor.


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