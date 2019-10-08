Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerginliğin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar sonrasında yönetimle arasının açık olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim, maçtaki tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili "O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" açıklamasını yapmıştı. Terim ile yönetim arasında yaşanılanlar hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

UÇAKTA TERİM-GÜNAY ZİRVESİ

Tecrübeli gazeteci İbrahim Seten'in iddiasına göre; Fatih Terim ile yönetici Yusuf Günay, Ankara deplasmanı dönüşünde uçakta bir görüşme gerçekleştirdi.

Terim'in, "O adam bana neler diyor, siz hala statta Divan'dan yemek hizmeti alıyorsunuz" şeklindeki tepkisine Yusuf Günay'ın "Sözleşmemiz var" yanıtını verdiği belirtildi.

"PARASINI BEN VERİRİM"

Fatih Terim'in ise bunun üzerine "Tazminat çok yüksek ise parasını ben veririm" dediği kaydedildi.

