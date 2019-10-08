SPOR

Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerginliğin nedeni ortaya çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.10.2019 08:10 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetim arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti. Fatih Terim ile Galatasaray yönetimi arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı.

Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerginliğin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar sonrasında yönetimle arasının açık olduğu ortaya çıktı.

Fatih Terim, maçtaki tartışılan penaltı pozisyonuyla ilgili "O konuda konuşmak istemiyorum. Ben konuştuğum zaman ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" açıklamasını yapmıştı. Terim ile yönetim arasında yaşanılanlar hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

UÇAKTA TERİM-GÜNAY ZİRVESİ

Tecrübeli gazeteci İbrahim Seten'in iddiasına göre; Fatih Terim ile yönetici Yusuf Günay, Ankara deplasmanı dönüşünde uçakta bir görüşme gerçekleştirdi.

Terim'in, "O adam bana neler diyor, siz hala statta Divan'dan yemek hizmeti alıyorsunuz" şeklindeki tepkisine Yusuf Günay'ın "Sözleşmemiz var" yanıtını verdiği belirtildi.

"PARASINI BEN VERİRİM"

Fatih Terim'in ise bunun üzerine "Tazminat çok yüksek ise parasını ben veririm" dediği kaydedildi.

PARTNERNe kadar kazandığı ortaya çıktı!Ne kadar kazandığı ortaya çıktı!
Yıldız isme şok sözler! 'Golcü değil'Yıldız isme şok sözler! 'Golcü değil'
Fatih Terim'den flaş kararFatih Terim'den flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim Yusuf Günay

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Tecavüz davasında karar verildi!

Tecavüz davasında karar verildi!

Diagne'den flaş 'bira' açıklaması!

Diagne'den flaş 'bira' açıklaması!

Onyekuru bombası! Sıcak bakıyor

Onyekuru bombası! Sıcak bakıyor

Karaman'dan çarpıcı motivasyon konuşması!

Karaman'dan çarpıcı motivasyon konuşması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Derbide G.Saray'ı yalnız bırakacak!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

G.Saray'da sakatlık şoku!

G.Saray'da sakatlık şoku!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
MİLLİ TAKIMDA HİÇ BİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ALDIĞI ÇUVALLA PARA İLE ÖDERSİN TABİ
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim ile yönetim arasındaki gerginliğin nedeni ortaya çıktı

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Yıldız isme şok sözler! 'Golcü değil'

Yıldız isme şok sözler! 'Golcü değil'

Fatih Terim, Selçuk İnan'ı sildi

Fatih Terim'den flaş karar

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt: Kendi görevini yapmalı

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oynadığı futbol zavallı

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler

Fatih Terim fena patladı! ''Biraz da ceza almayanlar konuşsun''

Fatih Terim fena patladı! ''Ceza almayanlar konuşsun''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.