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  4. Fatih Terim'in 2 ay sonra ilk paylaşımı Yunanca oldu! İşte Terim'in Panathinaikos taraftarına ilk mesajı

Fatih Terim'in 2 ay sonra ilk paylaşımı Yunanca oldu! İşte Terim'in Panathinaikos taraftarına ilk mesajı

26.12.2023 20:45 | Son Güncelleme:
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Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçerek uzun bir aranın ardından yeşil sahalara dönen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, sosyal medya hesabından Yunanca bir mesaj paylaştı. İşte detaylar...

Fatih Terim'in 2 ay sonra ilk paylaşımı Yunanca oldu! İşte Terim'in Panathinaikos taraftarına ilk mesajı

Yunan ekibi Panathinaikos'un futbolun başına Fatih Terim'i getirirken, resmi açıklamada resmen yapıldı. Yunan ekibi resmi kanallardan yaptığı açıklamada Fatih Terim görseliyle "Hoş geldin imparator" şeklinde bir paylaşımda bulunurken, bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

2 AY SONRA İLK KEZ...

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Resmi açıklamanın ardından Fatih Terim de yaklaşık 2 ay sonra ilk kez bir paylaşımda bulundu.

YUNANCA PAYLAŞIM

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Terim kendisi için paylaşılan 'Panathinaikos'a hoş geldin' gönderisini alıntılayarak Yunanca, 'Merhaba Panathinaikos' notunu düştü.


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