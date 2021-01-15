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Fatih Terim’in 33. Beşiktaş derbisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.01.2021 13:55 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşılaştı ve sahadan 12 defa galip ayrıldı. Terim’in öğrencileri 7 mağlubiyet alırken, 13 kez de berabere kaldı.

Fatih Terim’in 33. Beşiktaş derbisi

Süper Lig’de pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in bu derbilerde galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar, Fatih Terim yönetiminde daha önce siyah-beyazlılar ile lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve TSYD Kupası'nda toplam 31 kez karşılaştı. Terim’in öğrencileri 12 defa sahadan galip ayrılırken, 7 kez ise rakibine mağlup oldu.13 maçta da kazanan taraf çıkmadı.

Fatih Terim'li Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0
29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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